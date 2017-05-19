09:01 19.05.2017 | Общество | Новости
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Госдеп США "открестился" от заявлений по "компьютерным" санкциям Украины

Госдеп США заявил, что не делал официальных комментариев относительно запрета российских соцсетей и электронных сервисов в Украине, а комментарий, который был распространен в СМИ, предоставил неназванный представитель администрации.

Госдеп США

Об этом говорится в сообщении " Голоса Америки".

В частности, в зарубежном СМИ сообщается, что в США не определяли официальной позиции по вопросу запрета соцсетей в Украине.

В тоже время представитель США в пояснениях уточнил, что недавнее решение украинского президента Петра Порошенко ограничить доступ к нескольким популярным российским сайтам, такие как поисковая система Яндекс на период трех лет подрывает конституционно признанное Киевом право на свободное выражение мнений.

Как ранее сообщал УРА-Информ, в СМИ появилась информация, что Государственный департамент Соединенных Штатов Америки считает запрет в Украине российских Интернет-ресурсов нарушением свободы слова.


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