Госдеп США "открестился" от заявлений по "компьютерным" санкциям Украины

Об этом говорится в сообщении " Голоса Америки ".

В частности, в зарубежном СМИ сообщается, что в США не определяли официальной позиции по вопросу запрета соцсетей в Украине.

В тоже время представитель США в пояснениях уточнил, что недавнее решение украинского президента Петра Порошенко ограничить доступ к нескольким популярным российским сайтам, такие как поисковая система Яндекс на период трех лет подрывает конституционно признанное Киевом право на свободное выражение мнений.

Как ранее сообщал УРА-Информ, в СМИ появилась информация, что Государственный департамент Соединенных Штатов Америки считает запрет в Украине российских Интернет-ресурсов нарушением свободы слова.