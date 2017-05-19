Госдеп США "открестился" от заявлений по "компьютерным" санкциям Украины
Госдеп США заявил, что не делал официальных комментариев относительно запрета российских соцсетей и электронных сервисов в Украине, а комментарий, который был распространен в СМИ, предоставил неназванный представитель администрации.
В частности, в зарубежном СМИ сообщается, что в США не определяли официальной позиции по вопросу запрета соцсетей в Украине.
В тоже время представитель США в пояснениях уточнил, что недавнее решение украинского президента Петра Порошенко ограничить доступ к нескольким популярным российским сайтам, такие как поисковая система Яндекс на период трех лет подрывает конституционно признанное Киевом право на свободное выражение мнений.
Как ранее сообщал УРА-Информ, в СМИ появилась информация, что Государственный департамент Соединенных Штатов Америки считает запрет в Украине российских Интернет-ресурсов нарушением свободы слова.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с представителями Конгресса США заявил, что пересмотр или смягчение санкций против Российской Федерации возможно только в случае отступления России от своих планов и возвращения в пределы своих границ.