18:50 19.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Евросоюз запретил полеты одной из украинских авиакомпаний

Еврокомиссия обновила список авиакомпаний, которым запрещено летать в страны Евросоюза. В часности, запрет коснулся и украинской авиакомпании "УРГА" из-за ее несоответствии международным стандартам безопасности.

Евросоюз запретил полеты одной из украинских авиакомпаний

Об этом сообщает портал avianews.com.

Как отмечается, в запретный список помимо украинского авиаперевозчика попали еще 180 авиакомпаний из 15 стран.

При этом украинская авиакомпания "УРГА" оказалась в приложении А списка. В свою очередь это означает, что авиаперевозчик может совершать рейсы в Евросоюз только на самолетах, взятых в мокрый лизинг у авиакомпаний, не находящихся под ограничениями.

Кроме того, в список добавлены авиакомпании Med-View (Нигерия), Mustique Airways (Сент-Винсент и Гренадины), авиационная компания Urga (Украина) и Air Zimbabwe (Зимбабве) из-за нерешенных проблем безопасности, обнаруженных Европейским агентством по авиационной безопасности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", два человека погибли при крушении легкомоторного бизнес-самолета Learjet 35-А вблизи от Нью-Йорка.


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