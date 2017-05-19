Евросоюз запретил полеты одной из украинских авиакомпаний

Об этом сообщает портал avianews.com.

Как отмечается, в запретный список помимо украинского авиаперевозчика попали еще 180 авиакомпаний из 15 стран.

При этом украинская авиакомпания "УРГА" оказалась в приложении А списка. В свою очередь это означает, что авиаперевозчик может совершать рейсы в Евросоюз только на самолетах, взятых в мокрый лизинг у авиакомпаний, не находящихся под ограничениями.

Кроме того, в список добавлены авиакомпании Med-View (Нигерия), Mustique Airways (Сент-Винсент и Гренадины), авиационная компания Urga (Украина) и Air Zimbabwe (Зимбабве) из-за нерешенных проблем безопасности, обнаруженных Европейским агентством по авиационной безопасности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", два человека погибли при крушении легкомоторного бизнес-самолета Learjet 35-А вблизи от Нью-Йорка.