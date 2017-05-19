Депутаты Закарпатья потребовали от Порошенко автономии

Избранники считают, что договорной формат позволит защитить их собственные права, гарантированные Конституцией Украины. Депутаты также подчеркнули, что в Венгрии нацменьшинства имеют полное самоуправление, а в Украине подобной практики нет. Они отметили, что договорной формат позволит решать экономические и культурные проблемы на местном уровне и, соответственно, привлекать больше инвестиционных средств. Текст обращения выложен на официальном сайте совета.

"Обеспокоенность наших избирателей следует считать естественной и обоснованной, ведь по статистическим данным национальным меньшинствам принадлежит около 81% (более 44 тысяч человек) населения района, из которых венграми себя считают около 41 тысячи человек (93%) и признают венгерский язык своим родным", - отмечается в тексте обращения.

Депутаты отметили, что в работе органов местного самоуправления наряду с государственным языком используется венгерский язык. Как региональный язык, наряду с украинским, венгерский язык используется и в сферах экономических и социальных отношений. Сужение приобретенных языковых прав наших избирателей будет означать нарушение гарантированных статьями 10 и 53 Конституции Украины прав, а также международно-правовых обязательств, взятых Украиной по ряду международных договоров, в частности Декларации о принципах сотрудничества между Украинской ССР и Венгерской Республикой по обеспечению прав национальных меньшинств.

Глава Береговского районного совета Йосиф Шин заявил, что объявленная Порошенко реформа децентрализации в реальности провалилась. "Сейчас органы местного самоуправления бедные как церковные мыши, поэтому они не могут развиваться полноценно. Мы в районном совете вынуждены из фонда развития выделять средства органам местного самоуправления Береговщины ввиду того, что нет денег даже на заработную плату. А все потому, что средства, по-прежнему концентрируются в центре и ими распределяется, власть на местах финансово несостоятельна", - заявил глава Береговского райсовета.

Депутат Береговского районного совета Отто Ваш поддержал своего коллегу и в подтверждение этому привел опыт родной Венгрии: "В этом плане проигрывают конкретные села и районы, потому что у них просто не из чего финансировать свои расходы. В Венгрии, например, нацменьшинства могут создать свои самоуправления. В городе Комло, например, есть украинская община. И таким образом они могут решать свои проблемы: культурные, экономические и тому подобные. Плюс они получают помощь от государства, они могут развивать свои возможности таким образом".

Также 7 депутатов, представляющих различные районы Закарпатской области, где преимущественно проживают венгры, соответствующее направили письмо с обращением Президенту Украины Петру Порошенко с предложением перейти на договорные отношения между регионом и центральной властью.