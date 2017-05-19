Боевики ночью обстреляли жилые кварталы Бердянского и Широкино

Противник стреляли из запрещенного минскими договоренностями оружие большого калибра. Очень сильно досталось восточной окраине населенного пункта Бердянское. Об этом на своей страничке в социальной сети сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации.

По данным СЦКК, в результате таких действий боевиков полностью разрушены два жилых дома по улице Морской, еще несколько зданий получили серьезные повреждения. Местные жители сообщают, что по всей улице почти не осталось ни одного целого приусадебного дома.

Чуть позже противник открыл огонь по сектору поселка Широкино. Подробности разрушений в этом районе выясняются. По предварительным данным, никто из мирных жителей в результате обоих обстрелов не пострадал, - подчеркивается в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Ррссийские наемные войска и боевики продолжают усиливать провокации в зоне проведения антитеррористической операции. За прошедшие сутки было зафиксировано 52 обстрела позиций Вооруженных сил Украины. В результате таких действий ранения получили пять украинских военнослужащих.