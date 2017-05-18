В Украине в четверг без осадков, ночью на почве местами заморозки

Только днем в восточных областях и местами на севере Левобережья пройдет небольшой дождь. Ветер северный, на западе страны юго-восточный, 5-10 метром на секунду.

Температура воздуха днем составит в среднем 15-20 градусов тепла.

В Киеве сегодня сухо и по весеннему тепло. Температура воздуха ночью составит 4-6 градусов тепла. Днем потеплеет до 17-19 градусов.

На западе страны также без осадков. Ночная температура воздуха удержится в пределах 2-10 градусов, однако на поверхности почвы, кроме Закарпатья, местами возможны заморозки до минус трех градусов. Днем воздух прогреется до 15-23 градуса.

В северных регионах без осадков, только днем в Черниговской и Сумской областях местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 2-8 теплых. На поверхности почвы местами возможны заморозки до минус трех градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 15-20 градусов выше нуля.

В центре страны сегодня без осадков. Ночью термометры покажут от 3 до 8 теплых градусов, на почве местами заморозки до трех градусов мороза. Днем потеплеет до 15-20 градусов.

На востоке Украины днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла. На почве местами заморозки до минус трех градусов. Днем будет не больше 10-15 градусов со знаком плюс.

На юге страны сухо и тепло. Температура воздуха ночью будет от 5 до 10 теплых градусов, на почве, кроме побережья морей, местами заморозки до 3 градусов мороза. Днем потеплеет до 16-21 градуса.

В Крыму также без осадков. Ночью термометры покажут 7-12 градусов тепла. Днем потеплеет до 15-20 градусов.