16:23 18.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине установлен рекорд по числу выданных биометрических паспортов

Госмиграционная служба вчера сумела оформить рекордное число биометрических паспортов.

В Украине установлен рекорд по числу выданных биометрических паспортов

Таким образом – в общей сложности оформлено 17-го мая примерно 19-ть тысяч этих документов. Эти сведения сегодня были распространены представителем ГМС – М. Соколюком. Он подчеркивает, что 17-гот мая страна пошла на рекорд – оформили 19-ть тысяч документов для туров за границу. За такой же период еще в прошлом году успевали сделать только около десяти тысяч этих документов.

А даже 14-ть дней назад еще людям делали примерно 14-ть тысяч паспортов за такой же период времени. Но при этом ситуация с выдачей – на 100% контролируемая – подчеркнул Соколюк.

Как сообщал УРА-Информ, в стране еще 16-го мая вдруг перестали функционировать паспортные сервисы.


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