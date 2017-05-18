09:44 18.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине сегодня отмечают День вышиванки

В четверг, 18 мая, украинцы отмечают День вышиванки. Это международный праздник, который призван сохранить народные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды. 

В Украине сегодня отмечают День вышиванки

Так, в этот день украинцев призывают сменить или дополнить обычную одежду украинской национальной вишиванкой.

К слову, праздник был учрежден еще в 2007 году и с тех пор отмечается ежегодно в третий четверг мая.

Однако придумали данное мероприятие студенты Черновицкого национального университета им. Ю. Федьковича, а уже в 2010 году День вышиванки отметили и в других украинских городах.

Стоить отметить, что на данный момент праздник не является официальным.

Тем не менее президент Украины Петр Порошенко на странице в Facebook разместил короткий видеоролик по случаю праздника.

"Пусть наша национальная одежда вдохновляет нас на новые победы!" - отметил лидер украинской страны.

В свою очередь глава правительства Владимир Гройсман заявил, что вышиванка объединяет украинцев, сохраняя их традиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в нашей стране уже традиционно будут праздновать "День вышиванки".


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