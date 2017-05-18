В среду боевики ранили пятерых украинских военнослужащих

За прошедшие сутки было зафиксировано 52 обстрела позиций Вооруженных сил Украины. В результате таких действий ранения получили пять украинских военнослужащих.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центр штаба АТО, опубликованные утром в четверг, 18 мая, на Приморском направлении боевики совершили 21 обстрел. Основная огневая активность противник была сосредоточена в районах населенных пунктов Широкино, Павлополь, Красногоровка и Марьинка. Кроме того, боевики обстреливали Водяное, Гнутово, Лебединское, Богдановку, Новотроицкое и Чермалык. Павлополь боевики обстреливали с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм.

На донецком направлении, по прежнему сложной ситуация остается у Авдеевки. Ее пригород и некоторые наши позиции южнее, боевики обстреливали из запрещенных Минскими договоренностям 120-мм минометов и вооружения танка. Там же, а также в районе Кодемы, противник применил 122-мм артиллерийские системы.

На Луганском направлении зафиксировано 13 обстрелов. Боевики обстреливали позиции ВСУ вблизи Крымского из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вблизи Новоалександровки – из минометов калибра 82 мм, около Новозвановки – из гранатометов и пулеметов, возле Троицкого и Лобачево – из гранатометов.

Напомним, За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 43 обстрела со стороны боевиков. Вместе с тем за вчерашний день потерь среди украинских военнослужащих не было.