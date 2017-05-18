В Ростове заявили, что не намерены организовывать видеодопрос Януковича

Суд не получил официального обращение от украинской стороны. Как сказано в ответе суда, в статье пять Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам запрашиваемая сторона, в данном случае Оболонский районный суд города Киева, в производстве которого находится дело Януковича, не отправила официальное обращение о предоставлении международной правовой помощи.

Однако если такое обращение поступил, оно будет рассмотрено в установленном порядке, - заверили в Ростовском суде.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду в прокуратуре заявили, что Януковичу не обязательно нужен вызов Ростовского областного суда для участия видеодопросе. Уже организована возможность участия Януковича в видеоконференции без вызова суда.