10:29 18.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киеве стали чаще фиксировать случаи отравления детей

За первый квартал 2017 года в украинской столице заболеваемость детей острыми кишечными инфекциями увеличилась в 2,2 раза. 

В Киеве стали чаще фиксировать случаи отравления детей

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе города Киева.

Как отмечается, зарегистрировано 93 случая заболевания детей, против 43 случаев за аналогичный период прошлого года.

"Заболеваемость на ротавирусный энтерит среди детского населения выросла в 3,1 раза, заболело 505 детей против 162 за I квартал 2016 года", - сообщили в столичной Госпродпотребслужбе.

Кроме того, в Киеве зарегистрировано четыре вспышки заболевания острой кишечной инфекцией в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", четверо девочек 5-7 лет отравились ядом против вредителя медведки в Харьковской области.


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