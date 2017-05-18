В ЕС рассказали о минимальной сумме средств, с которой можно ездить в Европу

Таким образом – стали известны требованиях к такой минимальной сумме некоторых государств, что должны быть у людей при себе в процессе пересечения госграницы, и бумаг, что могли бы быть доказательством наличия у людей средств для жизни.

К примеру, на спецсайте можно отыскать информацию о том, что базовая сумма, которая нужна для пребывания в государстве, к примеру, в Норвегии, это – 500 крон или около 1600-от гривен; в Финляндии – 30 евро на 24 часа или 900 гривен, в Швеции – 47 евро.

Как сообщал УРА-Информ, 17 мая в н.п. Страсбург была поставлена подпись под соглашением о безвизе для Украины.