В четверг Оболонский суд продолжит рассмотрение дела Януковича

Заседание начнется в десять часов утра. Накануне адвокат Януковича Виталий Сердюк заявлял, что планировать участие Януковича в суде можно только после разъяснения решения о видеоконференции от 4 мая.

В свою очередь прокурор Главной военной прокуратуры, представитель обвинения по делу о госизмене Виктора Януковича заявил, что защите Януковича не нужно ждать вызова в Ростовский суд для участия в суде в режиме видеоконференции.

Напомним, 14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. ГПУ подозревает его в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного Кодекса Украины "Государственная измена", "Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины" и "Пособничество в ведении агрессивной войны".

Оболонский районный суд Киева 4 мая начал подготовительное заседание в деле о госизмене Януковича. Защита просила суд отложить подготовительное заседание до решения Апелляционного суда об изменении подсудности дела, однако ходатайство было отклонено. Суд также разрешил организовать видеоконференцию для участия Януковича в заседании по делу о госизменеи назначил его на 18 мая.

Как сообщал УРА-Информ, Ростовский областной суд организовывать видеоконференцию для допроса бывшего президента Украины Виктора Януковича в деле о государственной измене не будет. Суд не получил официального обращение от украинской стороны.