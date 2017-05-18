Украина отметит "День вышиванки"

Данный праздник украинские граждане привыкли отмечать в третий четверг мая. Киевсовет устроит по такому поводу флешмоб, который будет называться "Одень вышиванку" – рассказали 17-го мая в КГГА.

Таким образом – в указанный праздник работники Киевсовета по случаю станут приходить на службу в украинскому сорочке-вышиванке. Данный праздник ранее появился согласно инициативе молодежи политологического факультета одного из университетов в Черновцах. Там было еще в 2006-ом году предложено день в мае посвятить именно вышитой сорочке.

Как сообщал УРА-Информ, ранее украинцы также ярко и интересно отмечали праздник – " День вышиванки" – ради сбережения народных традиций.