01:00 18.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100166032:mysnichenko

Украина отметит "День вышиванки"

В нашей стране уже традиционно будут праздновать "День вышиванки".

Украина отметит

Данный праздник украинские граждане привыкли отмечать в третий четверг мая. Киевсовет устроит по такому поводу флешмоб, который будет называться "Одень вышиванку" – рассказали 17-го мая в  КГГА.

Таким образом – в указанный праздник работники Киевсовета по случаю станут приходить на службу в украинскому сорочке-вышиванке. Данный праздник ранее появился согласно инициативе молодежи политологического факультета одного из университетов в Черновцах. Там было еще в 2006-ом году предложено день в мае посвятить именно вышитой сорочке.

Как сообщал УРА-Информ, ранее украинцы также ярко и интересно отмечали праздник – " День вышиванки" – ради сбережения народных традиций.


Читайте также:

  • В этот день множество патриотически настроенных украинцев одевают вышиванку. Таким образом украинцы пытаются сохранить исконные народные традиции создания и ношения этнически вышитой одежды. Предлагаем Вашему вниманию маленькую часть из огромного количества фотографий, выложенных сегодня в соцсети нашими соотечественниками. Если у Вас есть фото, которыми вы хотите поделиться, присылайте на наш адрес ura-inform

  • Масленицу принято считать традиционным славянским праздником, отмечаемый в течение недели перед Великим постом. Так, на территории ВДНХ, любители лакомства устроили различные шоу-представления и развлечения. Программа мероприятия насыщенна – это и выступления этнографических коллективов, и мастер-классы по блинному искусству, и ярмарка произведений традиционного народного прикладного искусства.

  • Шестого октября 2016 г. на заседании Киевского горсовета депутаты приняли решение относительно создания еще двух скверов. 
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив