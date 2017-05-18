Столичная полиция задержала за взятку двух своих коллег

Полицейские попались на горячем во время получения взятки. Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, прокуратурой в рамках расследования уголовного дела, задержаны двое полицейских, которые в течение апреля-мая текущего года вымогали у гражданки деньги за непривлечение ее мужа к уголовной ответственности и не избрание ему меры пресечения.

При этом гражданка дважды передавала через посредников по 20 тысяч гривен, однако на третий раз, несмотря на попытки полицейских избежать ответственности, преступные действия были разоблачить и взяточники были задержаны. Сейчас прокуратура готовит письменное уведомление о подозрении согласно соответствующей статье Уголовного кодекса Украины, а также избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должностей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, прокуратура Киевской области сообщает о задержании старшего сержанта полиции Киевской области на получении неправомерной выгоды. Полицейский требовал и получил от гражданина пять тысяч гривен за непривлечение к административной ответственности.