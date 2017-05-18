Прокуратура открыла уголовное дело по невывозу мусора из Львова

Речь идет о правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.325 Уголовного Кодекса Украины. Расследование этого дела проводит следственное управление Главного управления Национальной полиции в области.

Об этом сообщили журналистам в прокуратуре Львовской области. Как пояснил

начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции области Светлана Добровольская, сейчас проводятся первоочередные следственные действия.

Вместе с тем городской голова Львова Андрей Садовой подтвердил, что сегодня все члены городской комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций получили повестки для дачи показаний по указанному производству.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, львовская полиция вызвала на допрос должностных лиц Львовской городской рады, которые являются членами городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.