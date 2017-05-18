На украинских водоемах в 2017 году погибло 186 человек

Так, с начала нынешнего года на водоемах нашего государства погибли 186 граждан, и среди них в т.ч. – девятеро детей. Спасти же при этом удалось 220 граждан, 42 ребенка – в том числе. Эту информацию 18-го мая распространила Госслужба ЧС.

К примеру, 16-го мая к спасателям поступали данные, что помощь требуется мужчине, упавшему в речку Тетерев, что на Житомирщине. Человек передвигался по мосту и вдруг оступился и рухнул вниз. Глубина речки, в которой он очутился – полметра. Мужчина замерз и не мог переплыть глубокого участка, но прибыли спасатели и оказали помощь.

Как сообщал УРА-Информ, состоянием на сентябрь 2016-го в водоемах страны погибло около тысячи граждан.