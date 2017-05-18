На Николаевщине перестал работать телефон "103"

Так, во всем регионе просто прекратил функционировать телефон для вызова скорой - "103". Как оказалось, этот телефон прекратил свою работу именно по технической причине.

Эти объяснения уже дали сегодня в облуправлении охраны здоровья Николаевщины. Там обратились ко всем жителям области, обратив их внимание на технические неполадки с телефонным номером. На данный момент активно ведутся работы по ремонту – подчеркнули в облуправлении. Также жителям предоставили ряд номеров, по которым также может быть вызвана скорая помощь.

Как сообщал УРА-Информ, в Хмельницком " скорая помощь" попала в ДТП.