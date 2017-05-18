Янукович не вышел на видеосвязь в суде - ВИДЕО

При этом сам Янукович отказался принимать участие в суде, потребовав разъяснения механизма такой процедуры. Как сообщил во время заседания председательствующий в коллегии судья Владислав Девятко, продолжается подготовительное заседание.

Суд получил результаты проверки от "Информационных судебных систем" по возможному вмешательству в автоматизированную систему распределения дел при определении коллегии для рассмотрения дела Януковича. Там заверили, что вмешательства в систему не обнаружено.

Не поступало также в суд и каких-либо решений судов об изменении подсудности дела Януковича. Вместе с тем защита бывшего президента настаивает, что он может принимать участие по видеосвязи исключительно в порядке предоставления международно-правовой помощи и в помещении Ростовского областного суда.

В свою очередь, судья Девятко заявил, что защита спекулирует своим правом.

Суд настаивает, что в подготовительном заседании Янукович может участвовать по видеосвязи через программу Skype, - заявил судья, добавив, что Оболонский районный суд не будет обращаться к России за помощью в обеспечении участия Виктора Януковича в подготовительном заседании по видеоконференцсвязи и подсудимый может участвовать по видеосвязи из любого удобного ему места.

После чего адвокаты запросила перерыв для оформления командировки и поездки в Россию для консультаций с клиентом, однако суд отказал в объявлении перерыва.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 18 мая, Оболонский районный суд города Киева продолжил рассматривать дело о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича. Заседание началось в десять часов утра.