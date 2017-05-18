ГПУ намерена предъявить подозрение Сталину и Берии

Начальник отдела процессуального руководства по уголовным производствам следователей прокуратуры и поддержания государственного обвинения Автономной республики Крым Светлана Блудова в четверг, 18 мая, подписала уведомление о подозрении в преступлении депортации крымскотатарского народа с территории Крымской АССР.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, в декабре 2015 года прокуратура начала расследование в уголовном деле по факту насильственного переселения в 1944 году крымско-татарского народа. За это время было собрано достаточно доказательств признания Голодомора украинского народа 1932-1933 гг. геноцидом, а представителей органов государственной власти СССР Иосифа Сталина, Вячеслава Молотова, Лазаря Кагановича и других - виновными в организации и совершении указанного преступления.

В настоящее время подготовлены проекты сообщений о подозрении в совершении уголовного преступления Сталину Иосифу Виссарионовичу и Берии Лаврентию Павловичу, - сообщил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов, добавив, что это только начало и в рамках этого дела будут установлены другие участники.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей страничке в социальной сети написал, что прокурор подписал подозрение Сталину и Берии как организаторам геноцида крымско-татарского народа в 1944 году.