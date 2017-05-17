13:11 17.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Жителей "ЛДНР" проверяют на наличие украинских документов

Согласно распоряжению кураторов "правоохранители т.н. ЛДНР" приступили к проверке поддержания людьми связей с Украиной.

Жителей

Эти сведения сегодня при помощи Facebook распространило "Информационное сопротивление". Согласно данным – после распроряжения кураторо служащие ФСБ приступили к проверке работников администраций "ДНР", а также "ЛНР" на наличие у них украинских документов и на поддержание связей с Украиной.

Также начали проверять цели визитов на неоккупированные территории, устраивают проверки родственников и прочее.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня С. Полторак подчеркивал, что Украина не станет военным способом возвращать себе контроль над оккупированным востоком.


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