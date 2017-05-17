03:00 17.05.2017 | Общество | Новости
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Запрещенные российские веб-ресурсы входят в десятку самых популярных в Украине

В течении 2016 года социальная сеть "ВКонтакте", сервис "Яндекс" и портал "Mail.ru" вошли в топ-5 самых популярных среди украинских вебресурсов. 

Запрещенные российские веб-ресурсы входят в десятку самых популярных в Украине

Об этом сообщает опубликованный Factum Group. Как отмечается, в этом рейтинге развлекательная сеть "Одноклассники" заняла шестую позицию. 

При этом Комитет Итернет ассоциации Украины в феврале 2017 сообщал, что "ВКонтакте" занимает второе место по популярности (со средним значением дневной доли аудитории за месяц в 54%), Одноклассники - пятое место (36%), Mail.ru - шестое место (34%).

По данным исследования Kantar TNS CMeter, апрельский рейтинг популярных среди украинских сайтов возглавили Google и YouTube. Далее позиции с 3 по 5 занимают российские "ВКонтакте", "Мэйл.Ру" и "Яндекс".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава государста Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 28 апреля 2017 года, которым предусмотрен запрет "ВКонтакте" и "Одноклассников". Таким образом, украинская страна попадает в 30 стран мира, которые запрещают те или иные социальные сети.


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