Запрещенные российские веб-ресурсы входят в десятку самых популярных в Украине

Об этом сообщает опубликованный Factum Group. Как отмечается, в этом рейтинге развлекательная сеть "Одноклассники" заняла шестую позицию.

При этом Комитет Итернет ассоциации Украины в феврале 2017 сообщал, что "ВКонтакте" занимает второе место по популярности (со средним значением дневной доли аудитории за месяц в 54%), Одноклассники - пятое место (36%), Mail.ru - шестое место (34%).

По данным исследования Kantar TNS CMeter, апрельский рейтинг популярных среди украинских сайтов возглавили Google и YouTube. Далее позиции с 3 по 5 занимают российские "ВКонтакте", "Мэйл.Ру" и "Яндекс".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава государста Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 28 апреля 2017 года, которым предусмотрен запрет "ВКонтакте" и "Одноклассников". Таким образом, украинская страна попадает в 30 стран мира, которые запрещают те или иные социальные сети.