В среду в Украине будет тепло и без осадков

Лишь ночью и утром на Прикарпатье возможен кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем удержится в среднем в пределах 14-19 градусов выше нуля.

В Киеве сегодня без осадков, Температура воздуха ночью составит 4-6 градусов тепла. Днем потеплеет до 15-17 градусов.

На западе страны также сухо. Ночная температура воздуха будет от 3 до 9 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 15-23 градуса.

На севере без осадков. Температура воздуха ночью удержится в пределах 1-8 градусов со знаком плюс. При этом в Черниговской и Сумской областях на поверхности почвы местами заморозки до минус 2 градусов. Днем столбики термометров покажут от 11 до 17 теплых градусов.

В центре страны в среде синоптики также осадков не обещают. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 12-19 градусов выше нуля.

На востоке Украины местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов тепла. Днем потеплеет до 11-17 градусов.

На юге страны без осадков. Ночью будет от 8 до 14 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 17-22 градусов.

В Крыму также сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов тела. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 15-23 градуса.