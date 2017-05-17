18:50 17.05.2017 | Общество | Новости
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В Польше на украинцев напали из-за национальной принадлежности

Польское радио передает, что в Варшаве произошло нападение на украинцев из-за того, что они разговаривали между собой на украинском языке.

В Польше на украинцев напали из-за национальной принадлежности

В сообщении говорится, что 22-летний иностранец напал на украинскую пару, когда те прогуливались по польской столице.

Как отмечается, ему не понравилось, что приезжие общались на родном языке. Он начал оскорблять пару, а потом подбежал к парню и начал бить его кулаками в лицо и голову. В определенный момент пострадавшему удалось вырваться. Тогда нападающий опрыснул пару слезоточивым газом. Украинцы укрылись от агрессивного иностранца в ресторане, который был поблизости.Пострадавшие вызвали на место полицию.

Сообщается, что правоохранители смогли задержать нападавшего. Им оказался 22-летний Адриан М., который был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину обвинили в физическом нападении и оскорблении иностранцев за их национальную принадлежность. За это в Польше грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее УРА-Информ сообщал, что  Польша обвинила российских диспетчеров в умышленном провоцировании смоленской авиакатастрофы.


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