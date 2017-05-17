23:56 17.05.2017 | Общество | Новости
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В Москве Фейгина не пустили к Сущенко

В московском СИЗО в среду, 17 мая, не пустили адвоката Марка Фейгина к его подзащитному украинскому журналисту Роману Сущенко.

В Москве Фейгина не пустили к Сущенко

Об в своем микроблоге Twitter написал сам Фейгин. По его словам, "Лефортово" в канун рассмотрения судом моей жалобы на продление ареста подзащитного Сущенко, воспрепятствовало посещению его там.

Напомним, 26 марта арестованного в России украинского журналиста Сущенко оставили под стражей еще на два месяца.

Российская сторона заявила, что Роман Сущенко не жалуется на условия содержания в СИЗО в России.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Фейгин говорил о том, что Роман Сущенко может быть освобожден в результате политического решения. Это может быть также и взаимное помилование каких-то лиц, которые в Киеве осуждены за участие в войне на Донбассе из числа российских граждан.


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