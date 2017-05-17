Украинцы смогут ездить в Турцию по ID-картам

В сообщении говорится, что договоренность между странами была еще с марта, однако сегодня данное решение приобрело законную силу для Украинцев.

Сообщается также, что соглашение между правительствами Украины и Турции о взаимных поездках граждан предусматривает, что граждане обеих стран могут выезжать и находиться в течение 90 дней на территории этих стран без загранпаспортов по ID- карточкам с электронным носителем информации.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Верховная Рада Украины в среду, 17 мая, во время пленарного заседания планируют ратифицировать соглашения о сотрудничестве с Хорватией и Чехией.