15:13 17.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинцы смогут ездить в Турцию по ID-картам

112 передает, что Кабинет министров утвердил межправительственное соглашение с Турцией о поездках граждан по ID-карточкам.

Украинцы смогут ездить в Турцию по ID-картам

В сообщении говорится, что договоренность между странами была еще с марта, однако сегодня данное решение приобрело законную силу для Украинцев.

Сообщается также, что соглашение между правительствами Украины и Турции о взаимных поездках граждан предусматривает, что граждане обеих стран могут выезжать и находиться в течение 90 дней на территории этих стран без загранпаспортов по ID- карточкам с электронным носителем информации.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Верховная Рада Украины в среду, 17 мая, во время пленарного заседания планируют ратифицировать соглашения о сотрудничестве с Хорватией и Чехией.


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