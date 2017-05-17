Синоптики предупредили о заморозках в некоторых областях Украины

Украине синоптики ожидают резкого ночного похолодания в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, которая ссылается на данные Укргидрометцентра, 18-19 мая в названных областях на поверхности почвы местами возможны заморозки до минус трех градусов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 17 мая, в Украине будет преобладать переменная облачность. В восточной части местами небольшой дождь, на остальной территории осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер северный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем удержится в среднем в пределах 14-19 градусов выше нуля.