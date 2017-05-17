22:56 17.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция установила 25 участников столкновений в Днепре

По состоянию на среду, 17 мая, полиция уже установила 25 участников массовых столкновений, которые происходили в Днепре 9 мая.

Полиция установила 25 участников столкновений в Днепре

Это лица, которые устроили массовую драку. Из них 14 лицам объявлено подозрение, пяти - избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а восьми лицам заочно вручили уведомление о подозрении и объявлен в розыск.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. В ведомстве так рассказали, что степень вины еще семи человек сейчас устанавливается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что суд арестовал на два месяца координатора активистов в Днепре, которые устроили столкновения 9 мая.


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