Полиция установила 25 участников столкновений в Днепре

Это лица, которые устроили массовую драку. Из них 14 лицам объявлено подозрение, пяти - избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а восьми лицам заочно вручили уведомление о подозрении и объявлен в розыск.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. В ведомстве так рассказали, что степень вины еще семи человек сейчас устанавливается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что суд арестовал на два месяца координатора активистов в Днепре, которые устроили столкновения 9 мая.