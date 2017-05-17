Пограничники предотвратили вывоз из Украины скрипки Страдивари - ФОТО

Сотрудники Государственной пограничной службы изъяли на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Марьинка" ценную. Об этом в среду утром, 17 мая, на своей страничке в Facebook заявил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам, интересную находку обнаружили вчера. В руки пограничников попала не какие-то банальные скрытые товары или продукты питания, а настоящее произведение искусства - скрипка Страдивари.

Во время осмотра автомобиля ВАЗ, на котором гражданин Украины ехал из Донецка, пограничный наряд в багажном отделении обнаружил старинную скрипку 1730 года выпуска. Она, вероятно составляет культурную и историческую ценность. Пограничники передали и гражданина, и обнаруженный музыкальный инструмент сотрудникам Национальной полиции для принятия правового решения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одесской области пограничные службы задержали два автомобиля с нелегалом и контрабандными сигаретами. Машины были остановлены неподалеку от государственной границы вблизи села Федосеевка. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациями, в машинах находились двое граждан Украины и гражданин Пакистана.