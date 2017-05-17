Под Павлополем террористы готовятся к прорыву

Так, на данный момент боевиками готовится массовый прорыв около поселка под названием Павлополь, что на Донетчине. Про это недавно поведали в Минобороны. Украинские силовики сумели перехватить радиоэфир боевиков. Согласно их сообщениям – они ведут подготовку к скорому прорыву в населенный пункт Павлополь.

Боевки хотели бы выполнить прорыв именно тут и "прощупывают" украинскую оборону. Сейчас подгоняется техника, а также живая сила, начинается обстрел – рассказывают военные.

Как сообщал УРА-Информ, в зоне хода АТО выпустили 65 мин в течение прошлых суток.