На запрет российских сайтов уйдет год – Интернет ассоциация

Сообщается, что выполнения требований Указа необходимо ввести цензуру. Чтобы это осуществить провайдеры должны перестроить свои сети.

Наряду с этим отмечено, что сейчас Украина свободна от цензуры. И чтобы это изменить, нужно создавать организацию, которая будет следить за списком запрещенных сайтов", - сообщил он.

Также Тульев отметил, что реализация запрета – это работа не одного дня.

"Технически это возможно... Но на это уйдет не меньше года работы... Этот процесс пытаются запустить, через 1-1,5 года он выстроится и только тогда мы сможем эффективно блокировать ресурсы в интернете", - сказал он.

Однако в Интернет ассоциации также предупредили, что ни один из способов блокировки не гарантирует полной блокировки российских ресурсов.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Указом президента Порошенко были запрещены некоторые российские сайты и соцсети.