На Харьковщине на территории школы найден снаряд

Находка обнаружена в 50 метрах от Удянской общеобразовательной школы. В результате инцидента спасатели эвакуировали из учебного заведения школьников и весь персонал.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управление Национальной полиции в области, около девяти часов утра в полицию позвонил сотрудник школы. Он сообщил, что обнаружен артиллерийского снаряда времен Второй мировой войны. Буквально через пол часа спасатели эвакуировали все сто человек из учебного заведения.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выставлен пост физической охраны и ожидается прибытие саперов ГосЧС.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в Авдеевке снаряд попал прямо в котельную школы, в результате загорелся природный газ из газопровода.