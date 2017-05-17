13:21 17.05.2017 | Общество | Новости
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Литва признана самой пьющей страной в мире

Delfi сообщает, что в прошлом году жители Литвы потребляли наибольшее количество алкоголя среди всех стран мира.

Литва признана самой пьющей страной в мире

В сообщении говорится, что по словам директора Департамента неинфекционных хронических заболеваний и укрепления здорового образа жизни Европейского бюро ВОЗ, в 2016 году один житель Литвы в среднем потреблял 16 литров спиртного.

Сообщается, что новейшие подсчеты позволили вывести данную статистику. Которая сделала Литву самой пьющей страной в мире.

Также подсчитано, что на втором месте расположилась Беларусь, где на каждого жителя приходится около 15 литров алкоголя в год.

Третье место заняла Латвия. Где около 13 литров алкоголя выпивает каждый житель за год.

Лучше всего, по данным ВОЗ, ситуация с употреблением алкоголя обстоит в Западной Европе.

Ранее УРА-Информ сообщал, что исследователи из Испании, США и Великобритании обнаружили, что компоненты красного вина способны защищать клетки нервной системы.


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