17:11 17.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Лабораторию по изготовлению наркотиков раскрыли во Львове

Отдел коммуникации полиции Львовской области сообщил СМИ, что ранее судимый 25-летний львовянин изготавливал у себя в квартире "амфетамин", который в дальнейшем распространял в городе.

Лабораторию по изготовлению наркотиков раскрыли во Львове

В сообщении говорится, что во время обыска у мужчины правоохранители обнаружили лабораторное оборудование и ингредиенты для изготовления психотропного вещества "амфетамин". Среди приспособлений для изготовления наркотиков были всевозможные колбы, растворители, химические реактивы, шприцы, весы и др. Кроме того, с места происшествия было изъято порошкообразное вещество, похожее на психотроп "амфетамин" весом около 600 г, а также 4 литра прекурсора, полиэтиленовый пакет с веществом зеленого цвета, похожим на наркотическое средство "марихуана" весом около 5 г и денежные средства в сумме около 4,5 тыс гривен.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения - содержание под стражей и открытия уголовных производств, предусмотренных ст.309, ст.311, ст.313, ст.317 Уголовного кодекса Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что бывший военный занимался продажей оружия и боеприпасов на территории Киева и Киевской области. Злоумышленник задержан.


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