Кравчук попал в больницу, ему сделали операцию на сердце

Ему срочно сделали операцию на сердце. Как сообщает издание "Гордон", Кравчук перенес сложную операцию на сердце, ему поставили четыре стента.

Сейчас первый президентнаходится в палате и чувствует себя нормально, – заверили врачи Института сердца Министерства здравоохрание Украины в Киеве, где проходила операция. При этом источник издания сообщил, что при поступлении у Кравчука было предынфарктное состояние. Открыли три коронарные артерии. Сейчас все хорошо, он уже в палате, – уточнил источник .

Напомним, 83-летний Леонид Кравчук в 1990–1991 годах был председателем Верховного Рады Украины, объявившего о независимости государства.

В 1991 году он выиграл первые демократические выборы в стране после распада СССР. С 1994-го по 2006 год был депутатом Верховной Рады.

1 декабря 1991 года Кравчук был избран президентом Украины на первых прямых президентских выборах, набрав 61,6 % голосов.

Как сообщал УРА-Информ, Леонид Кравчук предложил Порошенко провести переговоры с Путиным, по поводу Донбасса, без каких либо посредников.