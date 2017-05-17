Янукович тайно встречался с советником Путина

В сообщении говорится, что данную информацию распространил прокурор департамента спецрасследований Генпрокуратуры Алексей Донской в интервью "Новой газете".

Прокурор рассказал, что Янукович виделся с Сурковым 20 января 2014 года, и это доказано следствием.

А 12 февраля 2014 года, по словам А.Донского, В.Сурков встречался в Донецке с Ринатом Ахметовым.

Напомним, ГПУ направила очередной запрос в Россию о допросе В.Януковича в деле убийств на Майдане.

Как сообщал УРА-Информ, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны.