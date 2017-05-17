16:06 17.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100166012:nastia

Янукович тайно встречался с советником Путина

УНН сообщает, что экс-президент Украины Виктор Янукович во время массовых акций на Майдане тайно принимал в Межигорье советника Президента России Владислава Суркова.

Янукович тайно встречался с советником Путина

В сообщении говорится, что данную информацию распространил прокурор департамента спецрасследований Генпрокуратуры Алексей Донской в интервью "Новой газете".

Прокурор рассказал, что Янукович виделся с Сурковым 20 января 2014 года, и это доказано следствием.

А 12 февраля 2014 года, по словам А.Донского, В.Сурков встречался в Донецке с Ринатом Ахметовым.

Напомним, ГПУ направила очередной запрос в Россию о допросе В.Януковича в деле убийств на Майдане.

Как сообщал УРА-Информ, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив