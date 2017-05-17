Из-за заморозков Украина потеряет миллион тонн фруктов

Страны из-за непогода может потерять плодов, орехов и ягод до 1-1,2 миллиона тонн. Такие прогнозы в среду, 17 мая, сделала ассоциация "Укрсадпром".

Как сообщил сегодня на пресс-конференции руководитель ассоциации Дмитрий Крошка, это может быть 50-60% от среднего за последние годы объема в два миллиона тонн. И это только предварительные данные, - пояснил он, добавив, что в центральных и южных областях потери урожая ягод составляют до 90% и особенно пострадали Киевская, Винницкая, Хмельницкая, Львовская, Черкасская, Николаевская и Запорожская области.

По большинству косточковых культур в Украине потери составляют приблизительно 80%, потери яблок, груш - до 40%, при этом в некоторых хозяйствах Черновицкой, Винницкой, Черкасской и Николаевской областей будущий урожай уничтожен полностью, - отметил Крошка.

По его словам, в Барском районе Винницкой области уничтожено 100% урожая земляники и около 90% яблок, в Тульчинском районе - 90% земляники, в Черновицкой области - до 85% урожая косточковых, в Киевской - 90% земляники, 100% малины, 70-75% клубники, 60% - смородины, в Николаевской области потери урожая яблок, груш, слив, вишен, черешен, абрикос и персиков достигают 90-100%, в Черкасской области морозы уничтожили урожай яблок, в Хмельницкой - 60% черной смородины и до 30% яблок и груш.

Орехоплодные культуры больше всего пострадали в западных и центральных областях их потери оцениваются в пределах 20%, - добавил эксперт.

Вместе с тем он заверил, что потери не смогут не отразится на уровне цен на продукцию в Украине, однако сказать конкретно ценовую ситуацию он пока не може, так как более точно оценить ситуацию можно будет только в июне.

Напомнми, к 10 мая в Украине "ударили" очередные весенние заморозки. Также в Украине 9 мая прошли дожди, а в Карпатах выпал снег.

Как сообщал УРА-Информ, в ближайшие дни ряде областей Украины возможны заморозки. Украине синоптики ожидают резкого ночного похолодания в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, которая ссылается на данные Укргидрометцентра, 18-19 мая в названных областях на поверхности почвы местами возможны заморозки до минус трех градусов.