ГПУ вновь направила в Россию запрос о допросе Януковича

Запрос касается допроса бывшего президента Украины Виктора Януковича в качестве подозреваемого по делу о массовых убийствах на Майдане в феврале 2014 года. Об этом сегодня сообщил журналистам начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

По его словам запрос направлен в компетентные органы Российской Федерации на проведение следственных действий с Януковичем, в том числе вручение подозрения, а также его допроса.

Напомним, 11 марта Горбатюк сообщил, что их Департамент намерен направить ходатайство в Генеральную прокуратуру Российской Федерации о допросе бывшего президента Украины Виктора Януковича на российской территории в качестве подозреваемого по двум уголовным производствами - противодействие протестных акций и создание преступной группировки.

Как сообщал УРА-Информ, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны.