Глава Нацполиции лично проверяет обстановку в Днепре

В сообщении говорится, что сегодня подводятся промежуточные итоги расследований событий, произошедших в Днепре на 9 мая.

Сообщается, что С.Князев проконтролирует работу правоохранительного органа и обнародует информацию о ходе и деталях дела.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Днепре на День победы в отделения полиции доставлены 25 человек, которых проверяли на причастность к столкновениям во время массовых мероприятий. Пострадало около 10 граждан.

Кроме того, в связи с вышеуказанными событиями, с должностей были уволены руководители Днепровской Нацполиции.