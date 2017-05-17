17:53 17.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Глава Нацполиции лично проверяет обстановку в Днепре

Пресс-служба ГУ НП Днепропетровской области сообщила, что сегодня Глава национальной полиции Украины Сергей Князев примет участие в брифинге непосредственно в Днепре.

Глава Нацполиции лично проверяет обстановку в Днепре

В сообщении говорится, что сегодня подводятся промежуточные итоги расследований событий, произошедших в Днепре на 9 мая.

Сообщается, что С.Князев проконтролирует работу правоохранительного органа и обнародует информацию о ходе и деталях дела.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Днепре на День победы в отделения полиции доставлены 25 человек, которых проверяли на причастность к столкновениям во время массовых мероприятий. Пострадало около 10 граждан.

Кроме того, в связи с вышеуказанными событиями, с должностей были уволены руководители Днепровской Нацполиции.


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