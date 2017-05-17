Боевики усиливают провокации в зоне АТО

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 43 обстрелы со стороны боевиков. Вместе с тем за вчерашний день потерь среди украинских военнослужащих не было.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центре штаба АТО, опубликованных в среду утром, 17 мая, на Приморском направлении самыми горячими точками остаются участки в районе населенных пунктов Широкино, Водяное, Павлополь, Гнутово. Тут боевики вечером обстреливали позиции ВСУ из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Под Широкино и Водяным противник также стрелял из БМП, а возле Павлополя были применены минометым.

На Донецком направлении боевики вечером сосредоточили свой огонь в районе Авдеевки. Одна вражеская мина калибра 120-мм снова попала в жилой квартал Авдеевки. К счастью никто из мирных жителей не пострадал.

На Луганском направлении зафиксировано восемь эпизодов применения боевиками оружия. Огонь велся из 120-мм минометов по украинским укреплениям вблизи Крымского, Трехизбенки и Кряковки. Там же изредка боевики применяли стрелковое оружие, гранатометы и минометы калибра 82-мм. А один из опорных пунктов сил АТО возле Малинового был обстрелян из стрелкового оружия.

Напомним, во вторник, 16 мая, около шести часов вечера боевики обстреляли прифронтовой город. Под огнем оказалась старая часть Авдеевки. В результате таких действий в старой части города поврежден дом. Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области, во время артобстрела один из снарядов попал прямо во двор частного домовладения по улице Соборной.