В Днепре подвели промежуточные итоги событий 9 мая

В сообщении говорится, что в ходе встречи были подведенные промежуточные итоги дела о столкновениях 9 мая.

В Днепре проинформировали, что правоохранителями установлено 25 лиц, принимавших участие в конфликтах на День победы в Днепре. Так, 14 из них объявлено о подозрении. Пяти избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Остальные восемь объявлены в розыск, поскольку не находятся по месту жительства. В данный момент причастность конфликтам проверяется еще у семи граждан.

Кроме гражданских, к ответственности привлечены и полицейские. В ходе расследования установлено превышение полномочий со стороны нескольких сотрудников полиции. Отстраненно двух руководителей области, двух города, а также четырех сотрудников полка особого назначения.

Ранее УРА-Информ сообщал, что С.Князев лично контролирует ход дела о волнениях на 9 мая в Днепре.