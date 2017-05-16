18:45 16.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Задержан организатор похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко

Пресс-служба прокуратуры Черкасской области сообщает, что сегодня в Киеве правоохранители задержали организатора резонансного похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко.

Задержан организатор похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко

В сообщении говорится, что злоумышленником оказался 47-летний житель столицы, который длительное время скрывался от следствия и находился в розыске.

В прокуратуре также сообщили, что в данный момент с преступником проводятся необходимые следственные действия и принимаются меры для доставки его в Черкассы. Там суд изберет меру пресечения для соучастника убийства журналиста.

Ранее сообщалось, что что 4 апреля 2014 года в Черкасской области две группы мужчин похитили и в дальнейшем убили журналиста и известного общественного деятеля Василия Сергиенко, спрятав его тело в лесу.

Ранее УРА-Информ сообщал, что правоохранители Киева задержали человека, который в ночном клубе на Печерске смертельно травмировал парня.


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