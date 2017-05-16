11:39 16.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100165911:mysnichenko

Во Львов на лечение привезли 11 силовиков АТО

В н.п. Львов недавно прилетел новый борт, где находились раненые силовики АТО.

Во Львов на лечение привезли 11 силовиков АТО

Так, самолет доставили силовиков из населенного пункта Днепр. Согласно имеющейся информации – самолет прилетел недавно. Сегодня эти сведения распространил глава Западного медиа-центра Минобороны - Александр Поронюк.

Согласно его сегодняшнему сообщению – во львовский госпиталь уже были привезены 11-ть военнослужащих с ранениями, из которых пятеро - лежачие. В данном медицинском учреждении у данных силовиков запланирован очередной этап лечения - отметил Поронюк.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в местах проведения на востоке АТО служащими СБУ были выявлены тайники, в которых были спрятаны гранатометы.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив