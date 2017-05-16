В Украине вновь прекратили работу паспортные сервисы

16-го мая в нашей стране большинство центров, который обслуживают граждан под названием "Паспортный сервис" практически прекратили функционирование.
Так, сейчас функционируют паспортные сервисы исключительно согласно режиму выдачи биометрических паспортов, а также людям продолжают выдавать ID карты.
Этим занимаются подразделения миграционной службы – говорится сегодня на сайте предприятия «Документ». Согласно этим данным – по причине неких форс-мажорных обстоятельств штатная работа учреждений Паспортного сервиса на время изменена. В предприятии уже извинились за причиняемые неудобства.
Как сообщал УРА-Информ, в апреле предприятия " Паспортного сервиса" также временно прекращали выдавать загранпаспорта.