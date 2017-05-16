16:20 16.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине вновь прекратили работу паспортные сервисы

16-го мая в нашей стране большинство центров, который обслуживают граждан под названием "Паспортный сервис" практически прекратили функционирование.

В Украине вновь прекратили работу паспортные сервисы

Так, сейчас функционируют паспортные сервисы исключительно согласно режиму выдачи биометрических паспортов, а также людям продолжают выдавать ID карты.

Этим занимаются подразделения миграционной службы – говорится сегодня на  сайте предприятия «Документ». Согласно этим данным – по причине неких форс-мажорных обстоятельств штатная работа учреждений Паспортного сервиса на время изменена. В предприятии уже извинились за причиняемые неудобства.

Как сообщал УРА-Информ, в апреле предприятия " Паспортного сервиса" также временно прекращали выдавать загранпаспорта.


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