В реках на западе Украины возможен сильный подъем воды - ГосЧС

Синоптики предупреждают, что вода может подняться до одного метра над текущим уровнем. Как сказано в сообщении пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которая ссылается на данные Укргидрометцентра, в связи с добеганием паводковой волны сегодня ожидается продолжение подъема уровней воды на участке Прута Коломыя-госграница и участке Днестра Галич-Залещики на 0,5-1,0 метра над текущими уровнями, без негативных последствий.

При этом в первой половине дня в Днестре - Залещики на Тернопольщине ожидается прохождение максимума паводка высотой 370 - 420 сантиметра над нулем поста, максимальный расход воды прогнозируется в пределах 350 - 450 кубических метров на секунду, - сказано в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ао вторник, в Украине, будет неустойчивая погода. По данным синоптиков в Приазовье, днем и в западных, северных областях пройдет кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем составил 16-21 градус тепла.