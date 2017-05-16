В июне украинцы будут отдыхать десять дней

В июне есть, как государственные так и религиозные праздники. Поэтому к выходным в следующем месяце украинцы получат еще два дополнительных дня для отдыха.

Так согласно распоряжению Кабинета министров Украины 4 и 5 июня будут выходными, поскольку это День Святой Троицы. Вместе с тем 28 июня Украина будет отмечать День Конституции.

Напомним, праздничные и выходные дни в стране устанавливаются согласно 73 статье Кодекса Законов о Труде Украины.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 15 мая, дал распоряжение разработать план мероприятий ко Дню Независимости. В частности, глава государства поручил подготовить проведение военного парада в Киеве 24 августа.

Как сообщает пресс-служба президента, в День государственного флага Украины запланировано торжественное поднятие флага в Киеве и других населенных пунктах, а также состоится церемония возложения цветов к памятным знакам и прочие.