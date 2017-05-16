В ГПУ заверили, что прямых доказательств причастности Бойко к преступной схеме закупки СПБУ нет

Таким образом проект уведомления о подозрении ему не составлялся. Об этом во вторник, 16 мая, на запрос генерального прокурора Юрия Луценко, сообщил начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Как сказано в докладной записке к генпрокурору, которую опубликован на своей страничке в социальной сети пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, допрошенные во время досудебного расследования свидетели о непосредственной его причастности к преступной схеме закупки платформ по завышенными ценами не сообщали. В связи с чем прямых доказательств о таком участии не получено и проект уведомления о подозрении не составлялся, - подчеркивается в записке.

Напомним, в 2011-2012 годах оппозиция обвиняла бывшего тогда министром энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко в коррупционном приобретении буровых платформ. Проверку фактов приобретения ГАО "Черноморнафтогаз" буровой установки за 400 миллионов долларов в 2011 году проводила СБУ.

Как сообщал УРА-Информ, Генпрокуратура начала уголовное дело по факту завладения служебными лицами Минэнергоугля по предварительному сговору с представителями НАК "Нафтогаз Украины" и ГАО "Черноморнафтогаз" госсредствами на сумму свыше 200 миллионов гривен.