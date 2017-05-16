"Укрпочта" возобновила прием квитанций за коммунальные услуги в Киеве

Публичное акционерное общество "Укрпочта" возобновила сотрудничество с киевским коммунальным предприятием "Главный информационно-вычислительный центр" и принимает оплату всех коммунальных платежей в городе Киев.
Об этом сообщили с пресс-службе компании.
Как отмечается, "ПАО "Укрпочта" и КП "ГИВЦ" подписали соглашение о сотрудничестве. В связи с этим "Укрпочта" будет принимать оплату всех коммунальных платежей в городе Киев без комиссии.
"Отныне киевляне могут оплачивать все коммунальные услуги в отделениях Укрпочты без комиссии. Для удобства клиентов компания будет принимать квитанции на оплату без перерывов на обед ", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лицо легендарной певицы и победительницы Евровидения 2016 Джамалы украшает почтовые марки. Так, тематические почтовые марки накануне международного песенного конкурса выпустила "Укрпочта".