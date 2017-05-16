12:25 16.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Укрпочта" возобновила прием квитанций за коммунальные услуги в Киеве

Публичное акционерное общество "Укрпочта" возобновила сотрудничество с киевским коммунальным предприятием "Главный информационно-вычислительный центр" и принимает оплату всех коммунальных платежей в городе Киев.
 

Об этом сообщили с пресс-службе компании.

Как отмечается, "ПАО "Укрпочта" и КП "ГИВЦ" подписали соглашение о сотрудничестве. В связи с этим "Укрпочта" будет принимать оплату всех коммунальных платежей в городе Киев без комиссии.

"Отныне киевляне могут оплачивать все коммунальные услуги в отделениях Укрпочты без комиссии. Для удобства клиентов компания будет принимать квитанции на оплату без перерывов на обед ", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лицо легендарной певицы и победительницы Евровидения 2016 Джамалы украшает почтовые марки. Так, тематические почтовые марки накануне международного песенного конкурса выпустила "Укрпочта".


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