"Укрпочта" возобновила прием квитанций за коммунальные услуги в Киеве

Об этом сообщили с пресс-службе компании.

Как отмечается, "ПАО "Укрпочта" и КП "ГИВЦ" подписали соглашение о сотрудничестве. В связи с этим "Укрпочта" будет принимать оплату всех коммунальных платежей в городе Киев без комиссии.

"Отныне киевляне могут оплачивать все коммунальные услуги в отделениях Укрпочты без комиссии. Для удобства клиентов компания будет принимать квитанции на оплату без перерывов на обед ", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лицо легендарной певицы и победительницы Евровидения 2016 Джамалы украшает почтовые марки. Так, тематические почтовые марки накануне международного песенного конкурса выпустила "Укрпочта".