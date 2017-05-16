Украинцев будут штрафовать за ношение георгиевской ленты

В сообщении говорится, что за соответствующий законопроект проголосовали 238 народных депутатов.

Сообщается, что законопроектом вводится штраф за ношение георгиевской ленты в размере от 50 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

А помимо этого санкция будет ужесточаться при повторном нарушении нормы: штраф от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или админарест до 15 суток.

Отмечено, что указанные нормы не распространяются на ветеранов.

Ранее УРА-Информ сообщал, что более 600 тыс украинцев поучаствовали в акциях ко Дню Победы.