18:15 16.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинцев будут штрафовать за ношение георгиевской ленты

УНН передает информацию о том, что Верховная Рада ввела административные штрафы за ношение георгиевских лент.

Украинцев будут штрафовать за ношение георгиевской ленты

В сообщении говорится, что за соответствующий законопроект проголосовали 238 народных депутатов.

Сообщается, что законопроектом вводится штраф за ношение георгиевской ленты в размере от 50 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

А помимо этого санкция будет ужесточаться при повторном нарушении нормы: штраф от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или админарест до 15 суток.

Отмечено, что указанные нормы не распространяются на ветеранов.

Ранее УРА-Информ сообщал, что более 600 тыс украинцев поучаствовали в акциях ко Дню Победы. 


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