14:50 16.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Синоптики предупреждают о заморозках в Украине 17-19 мая

С завтрашнего дня, 17 по 19 мая 2017 года ожидаются заморозки в шести областях Украины.
 

Синоптики предупреждают о заморозках в Украине 17-19 мая

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, ночью 17 мая на Черниговщине и Сумщине, 18-19 мая на севере Левобережья и в восточных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3 градуса", - сказано в сообщении.

В связи с этим украинские синоптики советуют одеваться теплее, чтобы не простудиться накануне летнего сезона.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Приазовье, днем и в западных, северных областях пройдет кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории без осадков.


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