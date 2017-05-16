Синоптики предупреждают о заморозках в Украине 17-19 мая

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, ночью 17 мая на Черниговщине и Сумщине, 18-19 мая на севере Левобережья и в восточных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3 градуса", - сказано в сообщении.

В связи с этим украинские синоптики советуют одеваться теплее, чтобы не простудиться накануне летнего сезона.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Приазовье, днем и в западных, северных областях пройдет кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории без осадков.