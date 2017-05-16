Прокуратура ликвидировала канал торговли оружием - ФОТО

Бывший военный занимался продажей оружия и боеприпасов на территории Киева и Киевской области. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, используя свои связи задержанный продавал похищенное военное имущество.

Среди изъятого у него оружия были автоматы АК-74, пистолеты ПМ и гранаты РГД-5, Ф-1. Все это ему доставляли из зоны проведения антитеррористической операции.

Полиция установила, что ему помогали трое пособников из числа гражданских лиц. Они хранили украденное имущество и передавали ему для дальнейшего сбыта. Денежные средства, полученные от торговли оружием, они делили между собой.

По данным СБУ во вторник, 16 мая. злоумышленники продали АК-47 и магазин к нему, 253 патрона, две гранаты Ф-1 и 2 запалы к ним и выручили за это почти 60 тысяч гривен.

Сейчас прокуратура готовит сообщение о подозрении и ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее СБУ задержала банду злоумышленников, которые занимались продажей оружия из зоны АТО.